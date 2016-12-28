7.68億人每天用微信 年增35%中央社 (2016-12-28 17:02)
（中央社台北28日電）中國大陸社交通訊軟體微信今天發布2016年數據報告。顯示每天登入微信的用戶達到7.68億，年增35%，
澎湃新聞報導，微信團隊28日在2017微信公開課PRO版上發布「2016微信數據報告」。數據顯示，每天登入微信的用戶達到7.68億，較去年同期成長35%，訊息日發送總次數較去年同期成長67%。
有50%的用戶每天使用微信時間超過90分鐘，年輕人愛貼文經營社交圈，老年人則愛轉發雞湯勵志文章。
「95後」（1995年後出生）的年輕用戶每日人均訊息發送次數為81次，典型用戶為74次，而老年用戶為44次。相較文字訊息，老年用戶使用語音的比例較高。
在語音視訊通話方面，日成功通話總次數達到1億次，較去年同期成長180%。
而微信的熱門功能「發紅包」，在除夕當日，發送次數達23.5億次。在月人均發送次數方面，95後用戶為20次，典型用戶28次，老年用戶25次，而月人均發送金額分別為人民幣370元、580元和380元。1051228
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