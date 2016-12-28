對接國家「一帶一路」戰略 加快國際化發展佈局



香港, 2016年12月28日 - (亞太商訊) - 中國總市值最大的金融資產管理公司──中國華融資產管理股份有限公司（「中國華融」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：2799）今天公佈，經國家有關部門批准，由中國華融發起設立的中國華融（澳門）國際股份有限公司（以下簡稱「華融澳門」）在澳門特別行政區正式揭牌開業。



華融澳門是中國金融資產管理公司在澳門設立的第一家平台機構，由中國華融聯合澳門本地企業發起設立，中國華融持股51%。華融澳門將緊抓澳門特區政府推動以融資租賃和財富管理為重點的特色金融發展這一戰略機遇，助力澳門金融業發展，同時，與中國華融各境外機構協同合作、聯動互通，致力為粵澳港經濟一體化發展提供創新型、多元化的綜合金融服務。



中國華融董事長賴小民先生表示，「華融澳門的組建，是中國華融積極履行央企責任，緊貼國家發展戰略，助力『一帶一路』經濟帶建設的重大舉措；是中國華融發揮『專業的資產經營管理者，優秀的綜合金融服務商』優勢，支持澳門打造『一個中心、一個平台』的創新實踐；也是中國華融適應新常態，尋找新動力，加快推進『立足港澳台，服務大中華，對接國家『一帶一路』，內外聯動』國際化發展的戰略選擇；對於延伸中國華融服務鏈條，促進地區產融結合，與澳門社會共同構建『資源分享、優勢互補、風險共擔、利益均沾、互惠雙贏、合作發展』的新型合作夥伴關係具有重要的現實意義。」



華融澳門未來業務佈局將重點著力於三大方面：一是打好「華融」牌，依託中國華融資源及品牌優勢，打造具有高附加值的財富管理和融資租賃服務平台，積極支持澳門經濟適度多元化發展。依託中國華融遍佈全國的33家分支機搆和20多家控股子公司「一體兩翼」戰略架構，緊跟澳門重點發展的會展業、中醫藥業、文化創意產業、酒店休閒等多元化產業發展步伐，結合舊城改造、海洋經濟等發展規劃，深耕澳門當地市場，借助跨週期的綜合產品和服務體系，促進多元化產業發展和金融服務的有效結合。同時，華融澳門將在香港設立平台機構，充分利用香港國際金融中心地位和成熟資本市場以及跨境金融合作政策，打造華融澳門的人才中心、資金中心和境外聯絡中心，通過深入研究境內外客戶的投資興業及資產配置需要，並結合華融澳門豐富的境內外項目資源，為廣大客戶量身打造豐富的金融產品和多元的金融服務，積極支持澳門經濟適度多元化發展。



二是打好「地域牌」，依託澳門中西文化交融的國際優勢，強化金融服務和金融創新，大力助推澳門特色金融業發展。全力支持澳門打造「一個中心」（世界休閒旅遊中心）和「一個平台」（中國與葡語系國家商貿合作服務平台），充分利用澳門當地華僑資源、葡語系國家資源，通過業務模式和投資方式的創新，深度參與東南亞、一帶一路及葡語系國家相關項目，特別是推動與葡語國家金融機構開展多層次、全方位的深入合作，服務客戶「走出去」。同時，將統籌各類金融資源，橫跨境內境外兩個市場，面向全球積極參與海外項目投資併購，嘗試開展全球化資產管理、投融資業務，形成「英語+葡語」、「傳統+新興」的國際化業務佈局，助推澳門特色金融業發展。



三是打好「政策」牌，依託珠海橫琴自貿區政策優勢，內外聯動，推動業務向內地延伸發展，為粵港澳經濟一體化添勁助力。國務院2010年12月批復同意橫琴新區金融創新相關意見和2011年3月簽署的《粵澳合作框架協定》等文件，給予橫琴自貿區多重優惠政策。華融澳門將適時在珠海橫琴設立平台，積極對接中國華融在珠江三角洲地區的品牌影響及客戶資源，不斷強化與華融駐粵機構在業務上的互聯互通。以打通境內外資金渠道為突破口，深度參與「粵港澳經濟一體化」，幫助區域內實體企業利用好兩個市場、兩種資源，有效實施「走出去」和「引進來」，在產業鏈中「發現價值」與「創造價值」，在產融有效結合、互利共生中實現自身的發展和提升，推動區域經濟一體化，實現粵港澳協同發展。



中國華融成立於1999年11月1日，是經國務院批准，由國家財政部控股的大型非銀行金融機構，2015年10月30日，中國華融在香港聯合交易所主板成功上市。截至2016年6月末，中國華融總資產達10,732.2億元人民幣，淨資產達1,316.5億元人民幣；2015年全年實現淨利潤169.5億元人民幣，平均股權回報率達17.3%，各項核心指標優良穩定，已發展成為中國「資產規模最大、盈利能力最強、實現利潤最多、股權回報最好、總市值最高、金融牌照齊全、品牌價值響亮」的國有大型金融資產管理公司。2016年，中國華融成功入選「2016中國企業500強」、《財富》「中國500強」，並榮膺中國證券金紫荊獎「最佳上市公司」、中國金融機構金牌榜「年度最佳資產管理公司」、「中國AAA級信用企業」等多項榮譽。公司旗下擁有33家分公司（營業部）和20多家控股子公司，服務網路遍及全國30個省、自治區、直轄市和香港、澳門特別行政區，業務領域涵蓋「不良資產經營、綜合金融服務、資產管理與投資」三大板塊，可以打業務「組合拳」，提供不良資產經營、資產管理、銀行、證券、信託、租賃、期貨、基金、置業等全牌照、多功能、一攬子綜合金融服務。

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