黃金集團董事長、黨委書記黃啟富

黃金集團礦史陳列館

紅網時刻新聞記者 潘錦 長沙報導

在很多企業，單位文化往往就是「一把手」文化，「一言堂」現象並不罕見。湖南黃金集團有限責任公司（下稱黃金集團）董事會現在有7名成員，其中4人是外部董事，也就是說，集團的很多重大決策並不只是由董事長、黨委書記黃啟富一人說了算，而是需要董事會成員們集思廣益，共同商議。

心胸狹隘的決策者也許會認為這樣的組織架構和設計，無疑稀釋了他們的權力。但黃啟富卻說，他喜歡監督，重大決策時能聽到不同的聲音是好事，有利於企業發展和規避風險。

投資的風險是最大的風險

黃金集團現在是國內第七大產金公司，是全球第二大產銻公司，預計2020年將實現銷售500億元，利潤50億元。

在經濟形勢下行，黃金交易價格下滑的大環境下，2016年，黃金集團逆勢上揚，扭虧為盈6000多萬元，這些成績的取得，黃啟富覺得是董事會建設讓集團決策更科學規範，提升了科技創新能力和精細化管理水平。

黃金集團不同於其他企業，礦山是否有黃金？有多少黃金？開採之前的科學預判和決策至關重要。正如黃啟富常常掛在嘴邊所講的：「對於黃金集團來說，投資的風險是最大的風險！」

黃金集團前身是湖南省湘西金礦，系湖南省直屬大二型國有企業。2015年5月18日，公司股票全稱更名為湖南黃金股份有限責任公司，股票簡稱更名為「湖南黃金」，股票代碼仍為「002155」。

如今，黃金集團資產規模超過50億元，擁有礦山基地19座，探礦權36個，面積639.8平方公里，採礦權17個，面積50.1439平方公里。集團主要從事黃金、銻、鎢的勘探、開採、選冶，金錠、銻及銻製品、鎢及鎢製品的生產和銷售，擁有集礦山開採、冶鍊、加工及銷售於一體的完整產業鏈和國際領先的金銻鎢選冶精細分離技術，先後被評為全國黃金行業先進單位，全國礦產資源合理開發利用先進礦山，獲國家「綠色礦山」稱號，是國家級「守合同重信用」企業。

董事會科學決策規避執行風險

步入新的發展期，如何實現「十三五」新跨越？黃啟富說，觀念變，思路出，天地開。

近年來，黃金集團以董事會制度改革試點為契機，不斷完善法人治理結構，提高科學決策水平，轉變體制機制，提高風險管控能力，促進科學發展。

「董事會建設的第一步是選好外部董事。」黃啟富說，當年，集團在全國範圍內廣泛搜集外部董事備選人員，並組織專人與湖南省國資委領導一起赴實地考察。

黃金集團現在的7位董事會成員里，聚合了採礦、選礦、冶鍊、財務、法律等高級管理人才，他們既具有豐富的開發運營、投資管理實踐經驗，又了解湖南的實際情況，這是一個務實、全面、專業的核心團隊。

選好董事會人選，搭建團隊后，黃金集團不斷給他們提供履職盡責的機會和平台。每年，集團多次組織董事們去子公司和項目現場實地調研，讓他們在決策之前充分了解基層情況，結合調研情況科學決策，為集團發展提供合理化建議。「開個會發個言，那種履職只是紙上談兵，董事們只有去現場去基層才能掌握真實情況。」

黃金集團董事們注重資源共享，各自運用自身智慧和資源，協調解決問題，助力企業發展。

黃啟富坦言，黃金集團的重大決策、併購重組、中長期發展規劃等等都要經過董事會成員反覆論證，再形成可行性發展戰略和方向，以規避執行風險。

關於董事會建設的好處，黃金集團副總經理、董事會秘書王文松舉了幾個案例。2015年，衡陽常寧有一個銻礦面臨破產，當地政府有意引入黃金集團介入，董事會經過反覆論證后，覺得風險偏大，認為收購不是最佳方案，於是否決了。

這樣的例子還有「南方稀貴金屬交易所收購事件」「期貨淘寶項目」，在王文松把所有的資料、信息匯總至董事會後，董事會成員們經過反覆商議、權衡，最後都做出了科學的決策，為公司創造了巨大效益。

在黃啟富心中，礦山不像一般的工廠，精細化管理至關重要。他舉例說，現在，雨水沖刷過後，泥土中的貴重金屬他們會挖出來，水中的貴重金屬他們會通過沉澱池的方式提取出來。對於一向習慣於粗放型管理的礦山來說，這真是一個大變化。

掘四海之石，鑄三湘金品。未來，黃金集團將堅持「黃金為主、多金屬並舉、深度延伸」的發展戰略，大力弘揚 「艱苦創業、求是創新、品質創優」的企業精神，以「效益、資源、和諧」六字方針總攬發展大局，進一步提升以全球領先的金銻鎢核心分離技術為標誌的核心競爭力，進一步擴大與國內外戰略夥伴合作共贏的格局，進一步提高人才對發展的貢獻指數，進一步履行企業的社會責任，著力打造以黃金為主的貴金屬板塊，以銻鎢為主的稀有金屬板塊，以銅鉛鋅為主的有色金屬板塊、稀土板塊、機械製造板塊，實現「資源節約型、環境友好型」兩型發展，實現產業報國、造福於民的終極目標。

嶽麓不讓土壤，故能成其大；湘江不擇細流，故能就其深。湖南黃金人將以「黃金湘軍」的金色方陣踐行「湖南精神」，書寫瀟湘大地「黃金時代」新的發展篇章。