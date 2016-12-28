【編者按】「售罄、售罄……26日18時開售長沙開往昆明的首趟高鐵票，19小時內全部售罄。」12月28日，滬昆高鐵貴陽至昆明段開通運營，當天8時30分，湖南開出從長沙至昆明的首趟高鐵，全程6小時7分。

滬昆高鐵歷時8年才建成，採用的是分段建設、分段開通運營的模式，是目前我國東西向線路里程最長、經過省份最多的高速鐵路。隨著滬昆高鐵全線開通，目前長沙通過高鐵已可直達北京、上海、重慶、天津4個直轄市，廣東、廣西、湖北、河南、河北、陝西、江西、江蘇、浙江、福建、貴州、四川、山東、安徽、雲南15個省區。

時刻新聞記者 戴科 實習生 熊穎 綜合 長沙晚報 湖南日報 整理報導

行：高鐵直達「彩雲之南」，你的家鄉可在列？

湖南站點：長沙南、湘潭北、韶山南、婁底南、邵陽北、新化南、漵浦南、懷化南、芷江、新晃西。

滬昆高鐵長沙南站至昆明南站間，12月28日至2017年1月4日首先增開臨客高鐵G4121/4次，12月29日至2017年1月4日增加臨客高鐵G4123/2次。2017年1月5日，全國鐵路將運營新的旅客列車圖，長沙至昆明的高鐵列車車次將再有新的調整。

G4121從長沙南始發，在湖南境內經韶山南、婁底南、懷化南、芷江、新晃西。

G4121/4次，8時30分從長沙南始發，在湖南境內經韶山南、婁底南、懷化南、芷江、新晃西後進入貴州、雲南，14時37分抵達終點站昆明南。行程6小時7分。

G4123從長沙南始發，在湖南境內經湘潭北、韶山南、婁底南、邵陽北、懷化南、芷江。

G4123/2次，15時5分從長沙南始發，在湖南境內經湘潭北、韶山南、婁底南、邵陽北、懷化南、芷江後進入貴州、雲南，21時22分抵達終點站昆明南。行程6小時17分。

