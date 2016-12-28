書籍手稿封面

書籍手稿

紅網長沙12月28日訊（時刻新聞記者 易征洋 通訊員 楊艷 鄒雨珍）12月27日，湖南省胸科醫院內四科的醫護人員收到一份特殊的禮物——72歲的病友鄧老送來的一本珍貴書籍手稿，他將自己在省胸科醫院內四科住院的點點滴滴全寫進了書里，字裡行間都透著真情。送書當天，宋老深情地對醫護人員說道，「你們是醫德高尚、技術精湛的典範！」

多種疾病纏身，醫護人員細緻照料

72歲的鄧老是一名從教四十余年的教授及作家。今年10月，宋老出現了咳嗽、咳痰的癥狀，此外還感覺到胸悶不適、胸痛難忍，吃藥一周未得到緩解，被家人送往了湖南省胸科醫院。

經過仔細檢查，鄧老被確診為肺結核和支氣管結核，需要入院治療。由於年紀較大，除了肺結核之外，他還有高血壓、前列腺炎、腰椎間盤突出等其他疾病，內四科醫護人員予以精心治療，尤其是在護理上很是細緻，日常噓寒問暖、聊天談心、端茶送飯、護理按摩，用鄧老自己的話說就是：照顧得無微不至。對此，鄧老感動不已，並將每一個照顧過他的醫護人員姓名一一牢記於心。經過兩個多月的精心治療，鄧老康復出院。

患者讚不絕口，書寫住院溫馨事迹

出院后不久，鄧老便送來一幅匾額還有他新書的手稿。匾額上書寫的「醫德高尚，技術精湛，風清氣正，醫界楷模」是他對湖南省胸科醫院內四科醫護人員的極高讚譽。這位富有文採的教授已成功出版了好幾本書，在送來的新書手稿《流金歲月》中，鄧老將自己住院經歷的瑣碎小事寫成了一首讚歌，回想起兩個多月的精心照顧和康復治療，他在書中描述道：「有一次，我的枕頭不見了，坐著在打針，此事被科室的江醫生髮現了，立馬給我找來了枕頭放在床上。天氣轉涼了，床上只有一床被單，護士長周桂芝就安排護士給我送來了被子，他們待病人似親人，尤其對老人很是關愛，真正做到了誠立身、勤為本、儉養德、和為貴、善作魂、院為家，他們治好了我的病，但這一個個細節使我備受感動.……」除此之外，書中還記載了許多類似這樣溫馨的小插曲，讀來倍感溫暖。

內四科主任肖潔介紹：「鄧老的讚美給我們帶來了巨大的鼓舞和欣喜。其實，像這樣的病例還有許多，我們對待每一個病人都是全心全意，關懷備至，力求將優質護理服務做好做精，幫助病人早日康復。每當看到病人開心出院的那一刻，對我們醫護人員來說，就是最欣慰的事情了。」