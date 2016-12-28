衡陽市結核病診療轉向定點醫院工作現場經驗交流培訓會

紅網衡陽12月28日訊（通訊員 胡雅萍）為進一步推進結核病診療轉向定點醫院工作進程，近日，衡陽市在衡山縣舉辦了全市結核病診療轉向定點醫院工作現場經驗交流培訓會，特邀省結核病防治所副所長王巧智、防治部主任唐益前來授課。

培訓會上，王巧智、唐益分別就新型結核病防治服務體系建設及結核病診療定點醫院建設標準、工作職責與服務流程進行了深入淺出地講解，衡山縣疾控中心在會議上作了典型發言。此次培訓，使基層的行政領導及業務人員人員對如何構建結核病防治新型服務體系建設，如何做好結核病診療轉向定點醫院工作有了更深一步理解，對提高衡陽結核病防治綜合能力，加快結核病轉型工作產生極大的推動作用。

至2016年底，衡陽市已有4區、1縣成功轉型。縣級轉型工作較區級更複雜、更困難，推進進度相對緩慢，如何做到無縫對接，移交后工作不下滑是當前面臨的最大的難題和考驗。衡山縣衛計局成立了由分管副局長為組長，醫政股股長、疾控股股長、疾控中心分管組長、人民醫院分管院長為成員的衡山縣結核病診療轉向定點醫院工作領導小組，同時制定下發了《衡山縣結核病診療轉向定點醫院工作實施方案》。同時，多次召集縣疾控中心、縣人民醫院相關領導和人員召開協調會議，商議實施方案的具體落實情——於7月底對移交工作進行了整體評審及驗收，8月1日結核病診療工作正式由縣疾控中心移交到縣人民醫院。比對移交后三個月和移交前三個月數據，移交後人民醫院結核病門診較原疾控中心結核病門診初診病人增加了74%，病人發現數增加了25%，初治塗陽病人發現數增加了26%。