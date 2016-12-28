張鐵華率考核組到常寧評估驗收重點建設項目北京新浪網 (2016-12-28 16:46)
紅網常寧市分站12月28日訊（通訊員 曾文）12月26日，湖南省政府督查室調研員張鐵華率考核組蒞常評估驗收重點建設項目，市領導郭松青、何志雄、胡鑫參加。
目前，常寧市在建金銅項目實際投資87234萬元，主體工程已竣工投產，配套設施有序推進，240畝污染場地治理工程於2015年8月開工建設，目前已向省環保廳申請竣工驗收，截至2016年12月，瓦松鐵路項目累計完成投資5.43億元，路基工程、控制性工程舂陵水大橋、瓦園站遷改有序推進。
通過實地查看，翻閱資料，聽取彙報等方式，考核組詳細了解各項目建設情況，並強調將根據實際情況進行考核評估，希望常寧市進一步加大建設力度，確保重點建設項目如期按質完成。
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