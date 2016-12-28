長沙市望城區啟動第六屆青少年科技創新大賽北京新浪網 (2016-12-28 16:46)
紅網望城區分站12月28日訊（分站記者 劉賽）12月27日，湖南省長沙市望城區第六屆青少年科技創新大賽啟動，將進一步培養青少年創新精神，提高青少年科學素質。
望城區第六屆青少年科技創新大賽面向全區屬公辦、民辦中小學校（包括職業中專）在籍在讀的學生舉行，以「體驗？創新？成長」為主題，設置「青少年發明創造」「青少年科幻繪畫」兩大項目的競賽，參賽作品上交時間截至2017年2月16日（星期四）上午12點。
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