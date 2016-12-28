青瓷杯——這一輩子

青瓷杯——逗趣的老哥們

青瓷杯——開懷蘭花豆

青瓷杯——往事如雲

青瓷杯——傳統的品茶

紅網瀘溪縣分站12月28日訊（分站記者 王芳）12月28日，從2016「恆裕杯」中國湖南省湘西州浦市首屆民俗文化攝影大賽組委會了解到，拍攝浦市的茶館文化的《青瓷杯》拍攝者岳勝斌奪得大賽鑽石獎，並獲得浦市旅遊最佳攝影家榮譽稱號。

本次大賽從今年4月19日開賽以來，通過徵集、初評和網上投票，收到全國近500件作品，共計1000餘張照片，同步推出的微信投票活動，累計收到投票2萬人次以上。根據大賽要求，經過4期評選，共初選出198件，447張照片進行初評，組織評委集中對入選的198件作品進行評審，評選出了各大獎項51幅，通過徵稿，以專家評審、微信投票結合的方式甄選作品評出人氣獎12幅，從四期微信投票各選前3名；優秀獎30幅，每幅獎金400元；銀獎6幅，每幅獎金1000元；金獎2幅，每幅獎金3000元；並獲得浦市旅遊最佳攝影家榮譽稱號。

浦市古鎮位於湖南省湘西州瀘溪縣，歷史文化悠久。本次獲得鑽石獎的為岳勝斌的《青瓷杯》，拍攝的是浦市的茶館文化。瀘溪縣浦市鎮古老的街上，散布著一些老茶館，陳舊的印子屋裡擺放著四方小木桌，一杯清茶，一碟瓜子或者糖果，這是正宗的茶客配備。喝茶的、打牌的、聊天的、看電視……是老年人消閑的去處。