常寧：劉達祥調研硯池山公園建設情況北京新浪網 (2016-12-28 16:46)
市委書記劉達祥調研硯池山公園建設情況
紅網常寧市分站12月28日訊（通訊員 曹麗娟）「以抓項目就是抓發展的理念推動經濟社會發展」。12月27日，湖南省常寧市委書記劉達祥調研硯池山公園建設時強調，春節將近，各級各部門及施工單位、項目單位要集中人力、物力、財力，加快推進項目建設，搶抓有利天氣，全力以赴推動項目建設，為市民提供又一個休閑娛樂好去處，讓回家過年的遊子見證家鄉的喜人變化。市委常委、統戰部長張斌，副市長陽青、鄒遠國參加。
經過一年來的建設，截至目前，硯池山公園開發麵積達11萬平方米，其中綠化面積8萬余平方米。公園建設已進入綠化、亮化掃尾階段，擬於元旦節開園迎客。
在硯池山公園，劉達祥一行通過實地察看、聽取彙報等形式，詳細了解該公園項目所涉房屋搬遷、土地徵用、設施規劃等情況，仔細察看已建成的廣場、道路綠化等，並詳細詢問項目建設中還存在的困難和問題。劉達祥充分肯定了硯池山公園目前建設進展情況並指出，要堅持旅遊開發與生態保護、文物保護相結合；堅持惠民原則，多為市民提供免費的休閑、閱讀場所，營造濃厚的文化氛圍；建設中要一如既往體現人文元素，盡量保持硯池山的原風貌，盡量不破壞或盡量少改變原有植被環境。
劉達祥強調，各級各部門要樹立「抓項目就是抓發展」的理念，切實增強項目建設的責任感和緊迫感，把項目建設擺在各項工作的首要位置來抓，做好協調工作，及時幫助施工方和項目方解決施工過程中存在的問題；圍繞創新驅動、產業升級、補齊短板，謀划好明年的重點項目，完善工作機制，突出工作要點，加強要素保障，齊心協力把工作做好，把公園建好。
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