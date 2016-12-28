紅網汨羅市分站12月28日訊（分站記者 葉霄 周敏）湖南省汨羅市工商聯合會（總商會）第七次會員代表大會於12月27日召開，220名會員代表選舉產生了以周育林為主席（會長）的市工商聯合會（總商會）第七屆執行委員會領導班子。岳陽市委統戰部、工商聯相關領導，汨羅市領導喻文、閔秀明、林治學、陳培宏、柳雁翔等出席會議。

大會指出，五年來，汨羅市工商聯遵循「強素質、樹形象、有作為」總體要求，堅持「團結、服務、引導、教育」工作方針，發展220家企業、單位或個體為會員，協助企業借貸2.6億元，引進項目20多個、投資金額5億多元，先後組織募集100多萬元愛心款資助200多名（戶）貧困學子和家庭，帶動58家企業幫扶57個村共1450人脫貧。2015年，市工商聯獲得汨羅全面建成小康社會績效考核二等獎，綜治民調工作連續兩年排名市直單位綜合第一，2015年5月獲評全國「五好」縣級工商聯。

大會選舉產生了汨羅市工商聯（總商會）第七屆執行委員會常務委員、執行委員等領導班子成員。周育林當選為工商聯合會（總商會）第七屆執行委員會主席（會長）；彭澤賢、張雄輝、王術平、陳雲進、黃素萍、彭益明當選為工商聯合會（總商會）第七屆執行委員會副主席；彭澤賢、張雄輝、鄭建雄、徐金娥、秦為忠、曾勛高當選為工商聯合會（總商會）第七屆執行委員會副會長。

喻文向新一屆市工商聯和商會班子成員的當選表示祝賀，向全市廣大工商聯會員致以親切的問候。他指出，汨羅市工商聯第七次會員代表大會的召開，是全市工商界民主政治生活中的一件大事，也是共謀助推汨羅非公經濟發展的一次盛會。近年來，市工商聯緊緊圍繞市委、市政府中心工作，積極履行職能，為促進全市非公經濟健康發展和非公經濟人士健康成長作出了重要貢獻。

喻文強調，今後五年，是建設更高品質的生態文化活力汨羅、推進新一輪強勢發展的關鍵時期，市工商聯及各會員要當好思想政治引領的表率，在謀划發展上同聲共氣，在推動工作上同商共議，在凈化生態上同頻共振，共同維護好黨的統一戰線工作。要當好助推強勢發展的表率。提高服務發展的效能，倡導創新創業的精神，發揮商會協會的優勢，為加快汨羅發展集聚更多力量。要當好社會管理創新的表率。工商聯集聚了全市非公經濟以及社會各階層中優秀的企業家、專家學者和管理人員，具有人才、智力與財富等優勢，要履行職能職責，化解矛盾糾紛，承擔社會責任，塑造現代企業家的良好形象，推動工商聯工再上新水平，為建設更高品質的生態文化活力汨羅作出新的更大貢獻。