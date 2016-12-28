在民安街道檢查消防工作

察看消防設施

會議現場

紅網龍山縣分站12月28日訊（分站記者 田輝）12月27日，湖南省文化廳黨組成員、副廳長肖凌之帶領省政府消防工作檢查組一行來到龍山檢查消防工作。副州長、州公安局局長王學武，州政府辦黨組成員、副主任龐大森，州公安消防支隊支隊長周清華，縣領導陳忠耀、印道其、李博及州縣相關單位負責人陪同檢查或參加彙報會。

檢查組一行先後來到民安街道辦事處、回龍社區、城區敬老院等單位進行了檢查，隨後召開了省政府對湘西州消防工作考核及情況反饋會。

從會上獲悉，2016年湘西州消防工作堅持改革引領，狠抓消防三項建設，堅持依法治火，夯實火災防控基礎，堅持實戰訓練，提升應急救援能力，消防安全責任進一步落實，消防基礎建設進一步加快，消防應急救援進一步提升，消防部隊管理進一步穩固，同去年相比，火災起數下降17.51%，死亡人數下降75%，受傷人數下降100%，直接財產損失下降37.16%。

肖凌之對湘西州消防工作所取得的成績給予了充分肯定。他指出，湘西州黨委政府對消防工作高度重視，消防工作基礎責任制落實較好，消防工作基礎設施建設力度得到了加大，社會消防安全環境得到進一步改善，消防工作全面推進，成效明顯。

肖凌之要求，各級各部門要進一步加強對消防工作的領導，落實消防安全工作責任制，確保火災形勢穩定。要認真貫徹落實省政府常務會議精神，增強做好當前消防工作的責任感和緊迫感，迅速對冬春火災防控工作進行再動員再部署，堅決預防和遏制重特大火災事故發生，為「兩節」「兩會」的到來創造良好的消防安全環境。