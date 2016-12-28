甘躍華檢查網吧

甘躍華檢查影城

甘躍華參觀蔡和森紀念館

甘躍華參觀蔡暢圖書館

紅網雙峰縣分站12月28日訊（分站記者 田園）12月27日，湖南省婁底市副市長甘躍華率檢查組對雙峰縣城區的書店、網吧、KTV、影院等文化娛樂場所進行安全生產專項檢查。副縣長李興魁及縣文體廣新局負責人陪同檢查。

「有沒有經常進行安全檢查？」「員工是否都會使用滅火器？」「安全通道在哪裡？」甘躍華每到一處場所，都會認真細緻地檢查各經營單位的消防器材配備使用情況、消防通道是否暢通、消防安全標識是否完備、應急救援預案落實等情況，特別是對各單位消防安全責任人和單位員工的消防安全管理、撲救火災能力進行了重點檢查。

甘躍華在檢查文化市場安全生產的同時，還對雙峰縣網吧轉型升級以及蔡和森紀念館、蔡暢圖書館總分館制的運營情況進行了詳細了解，並針對性地提出了相關建議。

在隨後的座談會上，甘躍華在肯定雙峰縣文化市場管理工作到位的同時，要求雙峰縣在促進文化市場的繁榮發展方面，堅持「兩手都要抓」，既要落實中央和省市黨委政府有關政策規定，滿足人民對文化產品的需求，還要對文化市場全面監管到位；堅持「兩手都要硬」，既要在安全生產經營方面，要加強引導和培訓，又要對文化市場的違法犯罪行為嚴厲打擊和處罰；同時，雙峰要堅持閉環式管理，繼續加強對文化娛樂場所的日常監管檢查，發現問題及時整改，對單位存在的消防安全隱患要保持「零容忍」的態度，絕不給隱患滋生留任何空間。要落實責任制，各主體經營部門要加強溝通，確保協調一致，使各項工作可以有條不紊的開展。

下一步，雙峰縣文化市場綜合執法大隊將繼續聯合公安、消防開展文化市場安全生產專項整治行動，排除各類安全隱患，堵死安全漏洞，嚴防各類事故發生，營造平安、和諧的文化市場氛圍，確保文化市場健康繁榮安全穩定。