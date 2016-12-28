記者黃村杉／新北報導

新北市長朱立倫28日主持道路交通安全督導會報指出，針對老舊社區停車空間不足的情形，指示交通局協同警察局、在地區長及里長研擬周邊道路於夜間開放停車，且評估調整號誌、標誌及標線的可行性，除降低民眾不便，也減少民眾遭取締違規停車的不滿。

朱立倫表示，機車仍是市民重要交通工具，指示交通局改善相關規範與違規取締方式，保障機車使用者友善、合理、安全的行駛空間。並指應加強取締闖紅燈、超速、併排或違規停車等重大違規情事，預防造成重大交通事故。進而強調加強執法可能使違規統計數字短時間內快速增加，但等民眾養成良好習慣後，違規事件可望減少，如同酒駕案件已逐步減少。

另指經過將近兩年的努力，樹林交流道將於106年1月通車，將有助改善土城、樹林及三峽地區的交通，因應周邊動線及民眾習慣都將有所變動，請交通局、警察局、區公所等要及早完成相關配套設施，讓樹林交流道發揮最大助益。