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華龍網12月28日16時38分訊（記者 闕影）近日，一名年輕男子匆匆趕到南岸區交巡警支隊花園路大隊，從民警手中接過昨晚丟失的錢包，一直拉著民警的手，不停的道謝。

原來，24日23時左右，一名熱心群眾找到正在執勤的花園路大隊民警，稱自己在南岸區長江村公交站附近拾到一個紅色錢包，裏面有若干銀行卡及現金。民警仔細查看了錢包內的物品，由於沒有失主的具體信息，一直無法聯繫失主。

25日早上，通過多方查找核實，民警終於聯繫上失主的丈夫彭先生。撥通彭先生電話后，民警表明了的身份，告知其需要到大隊領取遺失的錢包。沒想到的是，彭先生的警惕性頗高，還以為自己遇到詐騙，對民警的話將信將疑。經民警再三說明下，彭先生才回憶起，平安夜當晚推嬰兒車帶孩子出門散步，可一直都不知道錢包遺失，還以為放在嬰兒車一側的口袋裡。

不久之後，彭先生趕到了花園路大隊辦公室，民警核實其身份信息后，將錢包交還給了他。「我們夫妻根本沒有意識到錢包掉了，還以為接到詐騙電話，對你們產生了誤會。」彭先生表示歉意，「錢包里有多張銀行卡，如果要掛失補辦會很麻煩。」

南岸警方提醒，外出時，要注意定期檢查隨身貴重物品，錢包、手機等重要物品一定要妥善保管，切莫大意。