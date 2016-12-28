記者黃村杉／新北報導

台北市中興扶輪社28日捐贈新北市政府1輛復康巴士，是新北市第408輛復康巴士，市長朱立倫出席捐贈儀式，並回贈獎牌及復康巴士紀念模型，感謝中興扶輪社熱心社會公益。

朱立倫指出，新北市有400萬的人口數且轄區廣大，復康巴士需服務範圍廣闊及人數眾多，許多地區需求量大，目前雖已有408輛復康巴士，但仍不敷使用。並指復康巴士已經成為許多行動不便的長者或身心障礙者就醫復健時主要的交通工具，是另一種型態的救護車，希望社會各界持續支持、慷慨捐贈。

台北中興扶輪社社長張聰義說，前社長李國興為華資粧業公司董事長，父親生前行動不便，就醫時常預約不到台北市的復康巴士，因此決定捐贈復康巴士，考量新北市幅員廣大，身障人口多且公司也在新北市，決定以扶輪社名義跨縣市捐贈，並將這份善心與社友分享。

李國興董事長表示，因有感於長輩受惠於復康巴士的服務，決定盡己之力捐贈復康巴士，幫助行動不便的人，並希望藉此拋磚引玉，鼓勵社會大眾一同回饋社會、造福人群。