【環球網綜合報導】據台「中時電子報」12月28日報導，台「行政院前院長」游錫堃下月16日將率跨派別代表團出席美國總統就職典禮，他28日受訪表示會借到美慶賀之機要求美方重視台灣的「安全」並加強對台軍售。

在被問道「有無規劃見什麼人或邀請特朗普『訪台』？」游錫堃表示，能率團去慶賀，是蔡英文的好意。期許此行能促進雙方友誼。至於邀請美國總統到台灣，這沒有那麼快能做得到，因為慶典場合很大，貴賓很多，要和特朗普見上一面也沒那麼容易。

游強調，若是有見到特朗普團隊成員或美政府官員，會希望他們能更加重視台灣的「安全」，並且會向美方提到近期大陸軍機繞台一事。進而希望美國能夠在軍售或者其他方面加強「對台關係」。

報導稱，代表團員包括游錫堃夫人楊寶玉、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、「國安會諮詢委員」童振源、"立委"陳亭妃、呂玉玲、柯志恩、林為洲、林昶佐、陳怡潔。代表團預計在1月16日啟程，1月23日返抵台灣。

國台辦新聞發言人安峰山在28日記者會上表示，台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，是中國的內政，也是中美關係的一個最敏感、最複雜的問題，所以我們希望美國方面能夠恪守一個中國政策和中美三個聯合公報的原則，慎重處理涉台問題。