建築工地施工安全品質 新北無預警現場稽查嚴格監督台灣好新聞報 (2016-12-28 16:09)
記者黃村杉／新北報導
新北市政府重視建築工地安全，嚴格監督建築工地施工品質，不定期抽查轄內各大工地，副局長吳世瑋27日會同環保局、勞工局及建築、土木及結構等專業技師，前往淡水八勢路的「102淡建字第344建築執照」工地，無預警現場抽查該建築物主要構造，尤其特別加強檢查梁柱鋼筋是否按設計圖說施作。
副局長吳世瑋表示，日前外縣市曾發生嚴重公安意外，市府特別重視各工地的施工品質、結構安全，希望施工過程嚴謹，除保障施工團隊的安全外，也使消費者買得安心、住得安心。並指稽查高樓層工地發現部分樓層鷹架及防墜網未綁紮妥當，並發現其中一支邊柱鋼筋保護層不足，當場限期要求工地在一個月內完成改善。
工務局指出，截止11月底共執行83件次專案建築工地品質管理檢查，發現有工地施工環境不良、周遭道路及公共設施維護不佳、主要結構尺寸、鋼筋未依規定綁紮、自主檢查不足、勞安設備缺失、起重機升降設備缺失及未依規定申報勘驗及先行施工等缺失，查核後均要求工地限14天內將缺失補正備查後，才能申報下次勘驗；另違反建築法規定者則酌情依法處分或勒令停工處分，直到改善完成始得繼續申報下一階段勘驗。
工務局強調，為維護建築執照施工品質，杜絕施工品質不佳影響建築物原有設計強度，督工小組除持續配合市府工程防災顧問及專業公會，加強防災專審、防災檢查及品管抽查，另強化建築工程勞工安全及降低工程施工對鄰近住戶及周遭環境影響，給市民一個安居、安全的家。
關鍵字：
上一則：將農地還給農用
下一則：刑事局連破詐欺機房 共逮34嫌
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- AZ 82152 數位式壓差計(+/-15psi)
- CK Calvin Klein 都會系列簡約時尚腕錶-銀色/43mm
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】BAOBAO幾何亮面翻蓋機能後背包(
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】BAOBAO鏡面方格4x8鍊帶斜背包(祖
- FORREST 綠草系列 個性時尚設計感手錶-霧綠皮革35/43mm
- 【COACH太陽眼鏡】經典歐美款(琥珀#COS8142 512013)
- EPSON WF-7611網路高速A3+噴墨傳真複合機
- Kingston 金士頓 HyperX CLOUDII 電競耳機麥克風 紅
- 【奇珍館】和闐玉籽料峪中樂玉盒擺件(和闐玉擺飾開運避邪增
- 【BOTTEGA VENETA】經典編織小牛皮寬版腰帶/皮帶(黑173784-
南港高工傳墜樓 男學生命危送醫【中廣新聞網】
霧峰23棟地震危樓形同廢墟 拖了17年總算拆除【台灣好新聞報】
公車司機疑過勞死 上班16小時邊開邊流鼻血【NOWnews今日新聞】
南投市一家三口上吊死亡【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》