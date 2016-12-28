記者黃村杉／新北報導

新北市政府重視建築工地安全，嚴格監督建築工地施工品質，不定期抽查轄內各大工地，副局長吳世瑋27日會同環保局、勞工局及建築、土木及結構等專業技師，前往淡水八勢路的「102淡建字第344建築執照」工地，無預警現場抽查該建築物主要構造，尤其特別加強檢查梁柱鋼筋是否按設計圖說施作。

副局長吳世瑋表示，日前外縣市曾發生嚴重公安意外，市府特別重視各工地的施工品質、結構安全，希望施工過程嚴謹，除保障施工團隊的安全外，也使消費者買得安心、住得安心。並指稽查高樓層工地發現部分樓層鷹架及防墜網未綁紮妥當，並發現其中一支邊柱鋼筋保護層不足，當場限期要求工地在一個月內完成改善。

工務局指出，截止11月底共執行83件次專案建築工地品質管理檢查，發現有工地施工環境不良、周遭道路及公共設施維護不佳、主要結構尺寸、鋼筋未依規定綁紮、自主檢查不足、勞安設備缺失、起重機升降設備缺失及未依規定申報勘驗及先行施工等缺失，查核後均要求工地限14天內將缺失補正備查後，才能申報下次勘驗；另違反建築法規定者則酌情依法處分或勒令停工處分，直到改善完成始得繼續申報下一階段勘驗。

工務局強調，為維護建築執照施工品質，杜絕施工品質不佳影響建築物原有設計強度，督工小組除持續配合市府工程防災顧問及專業公會，加強防災專審、防災檢查及品管抽查，另強化建築工程勞工安全及降低工程施工對鄰近住戶及周遭環境影響，給市民一個安居、安全的家。