新疆阿克陶縣發生3.1級地震 震源深度6千米(圖)北京新浪網 (2016-12-28 16:49)
中新網12月28日電 據中國地震台網正式測定：12月28日16時14分在新疆克孜勒蘇州阿克陶縣(北緯39.09度，東經74.32度)發生3.1級地震，震源深度6千米。
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