張羽 攝

中新網漳州12月28日電 (章聞)招商局·芯雲谷項目28日舉行開工典禮，標誌著福建首個第四代泛信息技術產業綜合體正式動工建設。

招商局·芯雲谷位於廈門灣南岸的漳州開發區，地處閩南金三角、毗鄰粵東、東望台灣。漳州市副市長沈志平稱，該項目將打造成為面向福建廈門、漳州、泉州，廣東潮州及台灣地區的雲計算數據中心，未來幾年有望吸引數百家高新技術企業入駐。

據介紹，芯雲谷項目總建築面積約53萬平方米，擬於2019年全面建成，將打造成以軟體信息服務、物聯網、數字文化產業為主導的低密生態型、商務公園型、智慧科技型、產城融合型園區。未來還將涵蓋雲計算、大數據、虛擬現實等高新技術產業。

除了超前的規劃建設和硬體設施外，園區將為入園企業提供完善的一站式服務和優厚的專屬優惠政策，也會為企業員工提供高額的租房、購房、生活等補貼及子女入學等全方面補貼。

漳州開發區黨委書記、管委會主任丁勇在致辭中表示，芯雲谷是開發區產業轉型、著力培育泛信息技術服務產業的首發項目，也是布局「一區多園」的啟動園區。未來幾年，漳州開發區將重點打造泛信息技術產業等五大百億產業園區。

今年11月11日，漳州市政府與漳州開發區管委會、華為技術有限公司三方共同簽訂了雲計算數據中心戰略合作協議。目前，項目一期八成空間已有明確入駐意向。

華為企業雲業務部副總裁安宇表示，此次華為雲計算數據中心落戶芯雲谷，是華為公司與漳州市在雲計算產業發展合作上的一個重要的里程碑，建成后將成為福建省最高規格的雲計算數據中心之一。(完)