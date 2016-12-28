？？？？12月28日，福州街頭許多植物都罩了綠色的網罩，如同穿上了「冬裝」。 張斌 攝

連日來，福州街頭的不少植物都罩了綠色的網罩。據了解，每到冬季，福州園林部門都會為一些禦寒能力較差的植物穿上「冬裝」，進行防寒處理，以使這些植物在寒冬得到更好的保護，防止霜凍對植物造成傷害。當日，福州迎來大幅降溫天氣。