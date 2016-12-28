徐樂江會見青海省副省長王黎明北京新浪網 (2016-12-28 16:52)
2016年12月23日，工業和信息化部副部長徐樂江會見青海省副省長王黎明一行並舉行座談。
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王黎明簡要介紹了青海省工業和信息化「十二五」發展情況，「十三五」總體思路和2016年開展的主要工作，希望工業和信息化部在青海省工業轉型、中小企業發展、製造業創新中心和高原汽車檢測中心建設等方面繼續給予大力支持。
徐樂江表示，青海省地處三江源頭，域內眾多國土面積為限制開發和禁止開發區域，在此情況下，青海省在「十二五」時期和「十三五」起始之年，工業和信息化取得快速發展，省政府在鋼鐵行業特困時期，採取綜合措施支持西寧特鋼發展，並在2016年就完成鋼鐵行業五年全部的壓減任務，值得讚賞。對青海省提出的需要支持的事項，各司局要給予大力支持，會後要做好對接，抓好落實。
工業和信息化部規劃司、產業政策司、科技司、中小企業局、原材料工業司、裝備工業司相關司領導參加了座談。
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