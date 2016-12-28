中新網廣州12月28日電 (記者 郭軍)28日早上，基地位於廣州白雲國際機場的九元航空有限公司在為旅客辦理登機牌時系統出現故障，無法正常值機，造成從廣州始發飛往西安、貴陽、海口、寧波、天津、南京、溫州的7個航班延誤，旅客滯留機場。

據悉，故障發生后，九元航空當即啟動緊急預案，加強現場服務工作，對所有出行旅客進行餐食、住宿、退票、改簽等各方面的安置。

從當日6：30到8：30，九元航空成功疏導大部分旅客並安排入住酒店休息。與此同時，九元航空營銷信息部全體技術人員抓緊時間儘快修復系統。為幫助滯留旅客儘快成行，九元航空在修復系統的同時，及時與民航廣東監管局、廣州白雲機場安檢、服務、運行等部門值班領導進行彙報溝通。13:00，九元航空再次召開應急會議，並決定啟動手工值機應急預案，安排所有滯留旅客開始辦理值機。廣州白雲機場當即幫助九元航空加開值機櫃檯並開通安檢專用通道，協助旅客儘快完成值機和安檢手續。

廣州白雲機場方面表示，儘管白雲機場航線往來非常繁忙，但他們會全力支持並優先安排保障本次九元航空滯留旅客儘快出港。與此同時，九元航空調動所有可以調配的工作人員值守白雲機場，協助現場值機人員加快值機速度，保障滯留旅客儘快成行，在辦理登機牌的同時給每位旅客提供了經濟賠償。(完)