（中央社記者邱柏勝台北2016年12月28日電）為鼓勵年輕人買房，立委曾銘宗提案，將「青年安心成家貸款」申辦期限延長6年，額度由新台幣800萬元提高為1000萬元，並將稅率調降。財政部長許虞哲表示，稅率可再研議。



為鼓勵自住、協助青年購屋，財政部2010年底推出青年安心成家優惠貸款，貸款對象為年齡在20歲以上的借款人，且借款人與其配偶及未成年子女均無自有住宅，每申貸戶最高貸款額度為新台幣800萬元，貸款成數最高8成，貸款年限最長30年。



財政部表示，青安貸款申請時限原至今年底截止，但考量年輕人購屋需求，今年底已報行政院核定，申貸期限延長2年至2018年底。



不過，國民黨立委曾銘宗今天在立院財委會上表示，青安貸款額度僅 800萬元，以雙北地區房價來看，要買房子仍不容易；貸款利率1.44%至1.74%，也沒有比民營銀行提供的房貸利率優惠多少，且申請期間僅延長2年過短，應該延長6年。



許虞哲回應，由於青安貸款額度、申請時限已經行政院核定，要變更不易，難以立即檢討，可能要等2年後。至於稅率部分，則會與八大行庫開會研議。



曾銘宗提案，要求財政部盡速檢討，要求 3個月內就貸款利率、貸款對象、貸款額度及實施期程向財委會交出報告說明，獲財委會通過。