臉書誤啟曼谷爆炸平安通報 泰網友不滿中央社 (2016-12-28 16:40)
（中央社曼谷2016年12月28日綜合外電報導）社群網站龍頭臉書（Facebook）昨晚發布曼谷發生爆炸的假警報，啟動平安通報站（Safety Check）功能，引起泰國用戶恐慌與不滿。
法新社報導，在遭遇恐怖攻擊或天災等事件時，臉書會啟動平安通報系統，讓使用者向好友報平安。
不過，這項功能昨晚似乎誤觸發出「曼谷爆炸」警訊，聲稱「許多消息來源」證實曼谷發生爆炸。
這個網頁沒有提供爆炸細節，但連結到關於2015年8月釀成20人死亡的曼谷爆炸案文章。
許多曼谷居民標示自已平安後，這項警報約1個小時後於晚間10時解除，讓網友鬆了一口氣，但也不滿臉書發出烏龍警報。
泰國使用者帕拉席（Prasit Silhanisong）說：「臉書發布假消息，重創泰國形象。」他又說：「快接近新年，觀光客現在可能不來了。」帕拉席要求臉書道歉。
臉書馬上為自己的演算法護航，表示他們是在接獲消息得知1名抗議者昨天稍早在總理府附近丟擲小型爆裂物而發出警報。
地方媒體報導，這起事件沒有造成傷亡或災損。
臉書發言人在聲明中向法新社表示：「泰國昨天的平安通報站功能是在發生爆炸後啟動」，並說，「有可信任的第3方」證實爆炸事件。（譯者：中央社張曉雯）
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
？周期天王周金濤：人生無非也就是一次康波【北京新浪網】
什麼是對周金濤最好的紀念？【北京新浪網】
國際金價四季度挫14% 明年繼續承壓【北京新浪網】
二手車電商平台如何遏制問題車？ 第三方檢測機構徒有其名【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》