（中央社曼谷2016年12月28日綜合外電報導）社群網站龍頭臉書（Facebook）昨晚發布曼谷發生爆炸的假警報，啟動平安通報站（Safety Check）功能，引起泰國用戶恐慌與不滿。



法新社報導，在遭遇恐怖攻擊或天災等事件時，臉書會啟動平安通報系統，讓使用者向好友報平安。



不過，這項功能昨晚似乎誤觸發出「曼谷爆炸」警訊，聲稱「許多消息來源」證實曼谷發生爆炸。



這個網頁沒有提供爆炸細節，但連結到關於2015年8月釀成20人死亡的曼谷爆炸案文章。



許多曼谷居民標示自已平安後，這項警報約1個小時後於晚間10時解除，讓網友鬆了一口氣，但也不滿臉書發出烏龍警報。



泰國使用者帕拉席（Prasit Silhanisong）說：「臉書發布假消息，重創泰國形象。」他又說：「快接近新年，觀光客現在可能不來了。」帕拉席要求臉書道歉。



臉書馬上為自己的演算法護航，表示他們是在接獲消息得知1名抗議者昨天稍早在總理府附近丟擲小型爆裂物而發出警報。



地方媒體報導，這起事件沒有造成傷亡或災損。



臉書發言人在聲明中向法新社表示：「泰國昨天的平安通報站功能是在發生爆炸後啟動」，並說，「有可信任的第3方」證實爆炸事件。（譯者：中央社張曉雯）