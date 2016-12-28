正隆6年來首漲 工紙調12%到15%中央社 (2016-12-28 16:39)
（中央社記者韋樞台北28日電）工紙大廠正隆(1904) 6年來首度調漲工紙價格，從明年元月起調漲工紙價格每噸新台幣1500元，漲幅約12%到15%，調漲後瓦楞芯紙視品質、基重及訂單量，每公噸售價略不同。
正隆表示，為反應原物料、船運、環保成本上揚以及人工費用增加，將自明年元月起調漲工紙售價，上一次調漲工紙價格是2010年，當時每公噸達1.6萬元，隨後價格一路下滑。
正隆指出，今年初至今，美國、日本廢紙因供需關係已上漲到每噸225美元，約增加50美元，漲幅達30%；國內廢紙也持續攀高，漲幅約達16%到20%；煤炭能源入廠價也由年初的每公噸70美元漲為115美元，長期未調整的工紙售價已經造成業界經營上的壓力。
但反觀中國大陸紙業業者，11月以來已經數次調漲工業用紙售價，截至12月底漲幅已高達33%，美國本土工紙售價每噸也調漲每公噸50美元。
正隆未來將視原物料的後續發展，不排除進行第二階段調漲。
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