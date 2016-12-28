（中央社記者張建中台北2016年12月28日電）晶圓代工廠茂矽(2342)宣布，債權債務獲准展延 1年，至少展延至明年底。



茂矽副總經理周崇勳下午出席重大訊息記者會，表示茂矽申請的債權債務協商案，9月20日經工業局通過，並函請最大債權銀行大眾商業銀行辦理債權債務協商會議。



周崇勳說，茂矽今天接獲大眾商業銀行通知，申請的債權債務協商案，獲多數債權銀行書面同意，借款到期日展延1年，至少展延至民國106年底。



茂矽至第3季底流動負債新台幣13.14億元，總負債14.55億元，負債比率為63.56%。