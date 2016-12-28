台塑環境事故 越南GDP縮減0.3%中央社 (2016-12-28 16:44)
（中央社河內28日電）越南總理阮春福表示，今年環境事故與許多天災陸續發生，使得越南經濟成長放緩，其中台塑排汙造成的中部海洋環境事故令越南國內生產毛額（GDP）縮減0.3個百分點。
越南媒體今天報導，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）上午主持召開總結2016年經濟社會發展情況與部署2017年任務的會議，做了以上表示。
他指出，今年乾旱與洪災等天災連續發生，一系列國有企業經營無利可圖，採礦產量大幅減少，加上國際貿易保護主義掀起等，使得越南經濟發展面臨許多困難與挑戰。
他說，天災陸續發生，令GDP縮減1%；台塑河靜鋼廠排汙造成中部沿海環境事故則造成GDP縮水0.3%。
根據越南計劃投資部的最新經濟發展報告，今年越南GDP成長6.21%，其中農業成長率僅達1.36%，創下5年來新低，原因是受到乾旱情況、台塑環境事故與天災的嚴重衝擊。
越南台塑河靜鋼廠今年4月排汙造成當地中部沿海地區嚴重環境事故，衝擊民眾生計與生活，隨後遭當地政府罰款5億美元善後賠償。越南各地當局目前正在展開對受損民眾的賠償金支付，讓民眾恢復生活與生計。
據估計，台塑河靜鋼廠排汙案已造成逾4萬名漁民失業或工作不穩定，另有約17萬6000人受到間接影響。1051228
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