正隆工紙6年來首漲 漲幅上看15%中央社 (2016-12-28 16:40)
（中央社記者韋樞台北28日電）工紙大廠正隆6年來首度調漲工紙價格，從明年元月起調漲工紙價格每噸新台幣1500元，漲幅約12%到15%，調漲後瓦楞芯紙視品質、基重及訂單量，每公噸售價略不同。
正隆表示，為反應原物料、船運、環保成本上揚以及人工費用增加，將自明年元月起調漲工紙售價，上一次調漲工紙價格是2010年，當時每公噸達1.6萬元，隨後價格一路下滑。
正隆指出，今年初至今，美國、日本廢紙因供需關係已上漲到每噸225美元，約增加50美元，漲幅達30%；國內廢紙也持續攀高，漲幅約達16%到20%；煤炭能源入廠價也由年初的每公噸70美元漲為115美元，長期未調整的工紙售價已經造成業界經營上的壓力。
但反觀中國大陸紙業業者，11月以來已經數次調漲工業用紙售價，截至12月底漲幅已高達33%，美國本土工紙售價每噸也調漲每公噸50美元。
正隆未來將視原物料的後續發展，不排除進行第二階段調漲。1051228
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- satana - 百變樂活3WAY托特/斜背包 - 午夜森林
- 【芬迪】FENDI B.Fendi 完美時尚腕錶(F382424511D1 小黑金)
- 勳風12吋+14吋變頻DC節能(排/吸)兩用換氣扇HF-7112+HF-7114
- EPSON EB-S31 3LCD商用投影機
- 【AIGNER】COPA系列 手提大型購物包(蓮藕色)
- DI TOSCANA純香精蠟燭 黑色島嶼-皮爾諾薩
- 周大福 漫威MARVEL系列 Q版鋼鐵人黃金吊墜(不含鍊)
- Z3R0D uSINGLET ARMADA 三鐵上衣(男女共款 黑白橘)
- agnes b. 經典蜥蜴logo拉鍊卡片/零錢包 -寶藍
- 【RayBan光學眼鏡】簡約低調(黑-透明#RB5255F 2034)
？周期天王周金濤：人生無非也就是一次康波【北京新浪網】
什麼是對周金濤最好的紀念？【北京新浪網】
國際金價四季度挫14% 明年繼續承壓【北京新浪網】
二手車電商平台如何遏制問題車？ 第三方檢測機構徒有其名【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》