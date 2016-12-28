【財訊快報王宜弘報導】欣技( 6160 )第四季業績動能回溫，12月業績可望為單季最高月份，推升第四季合併營收回升到3億元以上。展望明年，在RS30與9700持續熱賣之下，加上安卓系統有多款新品均在第一季與第二季上市，營運有機會倒吃甘蔗，逐季加溫。



欣技去年第四季推出的首款安卓系統新機RS30熱賣，加上接獲法國高單價的CP60高達1500台專案訂單，以及俄羅斯客戶拉貨動能回升，業績三級跳，單季營收來到3.79億元創高，其中，法國專案集中11月出貨完畢，推升當月營收衝上1.45億元，為去年度新高。



今年上半年RS30與俄羅斯市場出貨延續動能，首季營收仍有3.66億元，第二季則下降至3.26億元。下半年景氣受到英國脫歐與美國大選等不確定性影響，客戶轉趨觀望，使得欣技業績在第三季再降到2.95億元，甚至第三季獲利還受到匯損衝擊，單季EPS僅0.01元，股價也從逾36元高峰一路滑落到20元關前才止跌。累計前三季EPS為1.11元。

不過，第四季業績走出谷底，可望回升，明年雖尚無明確專案訂單進場，但欣技客戶釋出訂單到交貨通常在兩週完成，目前有數項專案正在爭取，或有機會貢獻。除此之外，RS30與9700兩大熱賣機種動能延續，加上明年首季9700安卓版與2500系列掃描槍推出，第二季則有RS50與安卓6.0版的新款RS30機種上市，都將成為欣技成長主要動能。

因此，法人預估，有別於今年上半年旺，下半年淡的格局，欣技明年可望倒吃甘蔗，呈現逐季加溫的態勢。整體而言，因應客戶需求所開發的新品之外，欣技表示，安卓系統的資安問題在5.0版本以上已經解決，加上該公司在首款安卓機種RS30上的學習曲線提供後續開發新機種的經驗，產品開發生產過程會更順利，都是明年營運展望偏多的因素。





