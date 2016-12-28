鏡週刊報導，葡萄王集團驚爆將過期產品回收改標及改瓶裝後再上架的醜聞，葡萄王董事長曾盛麟今天（28日）打包票，2014年自己接手以來食品安全無虞；近來很多不實訊息，為家族內部人員惡意抹黑，與事實不符，將採取法律行動。依據葡萄王公告，靈芝王產品占公司合併營收百分之零點六。（黃悅嬌報導）



鏡週刊二十八日報導，保健食品大廠葡萄王過期被改標的產品包括熱銷近二十年的靈芝王等等共六項產品總數近二十萬顆，恐已遭消費者吞下肚。消息一出，葡萄王股價一開盤即跌停鎖死到收盤。



葡萄王集團在收盤後召開記者會聲明，旗下所有產品都符合國家法規，絕無食品安全疑慮，近來有多起不肖人士散播公司不實訊息，經查為家族內部人員惡意抹黑，與事實不符，將採取法律行動。董事長曾盛麟則為此紛擾向大眾鞠躬致歉，並打包票，公司產品在他接班之後絕對沒有問題。『我敢保證就是我們的東西在我接班以後，完全沒有問題』



曾盛麟的姊姊、母親都出席記者會，現任葡眾總經理的姊姊曾美菁表示，由於弟弟對於經營有長才，而且孝順，父親在二零一零年找他回來接班，也因此引起家族成員不滿，近日多起對於葡萄王不實報導內容，也是因此事而引起，母親曾張月則說，手心手背都是肉，發生這件事心裡很難過，對不起大家及老董事長。



（圖：取自台灣證券交易所影音傳播網）



