葡萄王董座親上火線滅火，稱自接班以來，保證產品沒問題財訊快報 (2016-12-28 17:10)
【財訊快報劉居全報導】針對媒體報導葡萄王( 1707 )涉嫌竄改日期販賣過期食品，葡萄王董事長曾盛麟今(28)日偕同其母及其姊曾美菁(葡眾總經理)至證交所召開記者會，曾盛麟表示，該事件是遭有心人士刻意打壓；而曾美菁也表示，此不實消息是家族內部人員的惡意抹黑。曾盛麟表示，已報警處理。
曾盛麟表示，整件事情仍在了解中，針對媒體報導的過期品及文件，曾盛麟表示，當初簽署文件與媒體揭露不完全相同，而當初他並未下指令更改過期品，而雜誌刊登的第二張文件，他也沒見過。
曾盛麟表示，當初的相關主管目前多已離職，而葡萄王在他接任後，他成立了品管中心，一切符合政府法規，而他每天也都服用該公司的產品；但曾盛麟也強調，這件事情確實會衝擊消費者對葡萄王的信心。
葡萄王表示，針對涉及公司形象與聲譽的損傷，葡萄王將採取法律途徑，追究相關責任。葡萄王也強調設置0800-028-686的服務專線，供消費者查詢。
據了解，前葡萄王董事長曾水照生前育有兩子一女，長子曾盛陽、次子曾盛麟及長女曾美菁；而現任董事長曾盛麟是在2010年被葡萄王前董事長曾水照由英國召回協助曾水照工作，並於2014年12月曾水照過世後接班董事長。
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