過期產品改標再賣？ 葡萄王籲：勿信不實指控、接受退貨NOWnews今日新聞 (2016-12-28 16:34)
針對周刊報導葡萄王販賣過期健康食品一事，葡萄王今（28）日不僅召開重大訊息說明記者會，更發出聲明稿澄清表示，旗下所有產品都符合國家法規，絕無食品安全的疑慮，呼籲消費者切勿相信網路上不實指控，若是消費者有疑慮，他們可接受產品退貨。
葡萄王被周刊報導有疑似竄改期限的文件曝光，葡萄王旗下靈芝王等6樣產品疑似涉及改標後再重新分裝上架販售，消息傳開後不僅股價大跌，消費者也人心惶惶。
對此，葡萄王今天下午不僅召開重大訊息說明記者會，更發出聲明稿鄭重否認此事。葡萄王聲明稿指出，他們向來重視國家法規、品質安全管理及消費者權益，旗下所有產品都符合國家法規，絕無食品安全的疑慮，敬請消費者安心使用。
針對周刊報導販賣過期健康食品的事，葡萄王表示，近來有多起不肖人士散播不實訊息，經查為家族內部人員的惡意抹黑，與事實不符，他們深感痛心；對於所涉公司形象與聲譽的損傷，將會採取法律途徑，追究相關責任。
葡萄王強調，他們長期嚴格控管產品流程，並符合高規格的檢驗標準，相關不實訊息若造成消費者疑慮，他們深感抱歉，並呼籲消費者請勿相信網路上的不實指控，再次重申他們的產品沒有過期的問題，若是消費者有疑慮，他們也接受產品退貨，請消費者撥打服務專線處理。
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