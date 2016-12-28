知名的化妝品日商公司喜萊博，被人檢舉使用未經主管機關核准的胎盤素碇，以及販售一款色素超標的染髮劑，有違反《藥事法》和《化粧品衛生管理條例》等罪的嫌疑，台北地檢署28日指揮台北市調處，前往喜萊博公司以及日籍負責人藤本住處搜索，並以被告身分約談藤本等2人，另約談2名證人到案。

根據檢方調查，喜萊博於2010年開始販售胎盤素的產品，但報關時卻疑似竄改資料，隱匿產品內含人或動物的胎盤素，由於未經主管機關核准，涉嫌違反《藥事法》和偽造文書等罪，目前檢方已前往該公司與負責人住處搜索，並約談相關人偵訊。