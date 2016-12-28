知名醫美日商涉違法賣胎盤素 負責人遭搜索約談NOWnews今日新聞 (2016-12-28 16:45)
知名的化妝品日商公司喜萊博，被人檢舉使用未經主管機關核准的胎盤素碇，以及販售一款色素超標的染髮劑，有違反《藥事法》和《化粧品衛生管理條例》等罪的嫌疑，台北地檢署28日指揮台北市調處，前往喜萊博公司以及日籍負責人藤本住處搜索，並以被告身分約談藤本等2人，另約談2名證人到案。
根據檢方調查，喜萊博於2010年開始販售胎盤素的產品，但報關時卻疑似竄改資料，隱匿產品內含人或動物的胎盤素，由於未經主管機關核准，涉嫌違反《藥事法》和偽造文書等罪，目前檢方已前往該公司與負責人住處搜索，並約談相關人偵訊。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
南港高工傳墜樓 男學生命危送醫【中廣新聞網】
霧峰23棟地震危樓形同廢墟 拖了17年總算拆除【台灣好新聞報】
公車司機疑過勞死 上班16小時邊開邊流鼻血【NOWnews今日新聞】
南投市一家三口上吊死亡【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》