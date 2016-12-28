【鉅亨網陳律安】

自從川普當選美國總統以來，美股就開始了一波漲勢。不過專家擔憂，川普的漲勢，是否只是吃掉了一些華爾街 2017 年可能的升勢？

川普題材，替金融類股、醫療照護、工業類股帶來了漲勢。投資人押寶川普以及共和黨帶領的國會，會撤除一些歐巴馬施行的華爾街以及醫療照護的改革，以及減稅並核可 1 兆美元的造橋鋪路及其他基礎建設的刺激計畫。

然而，美股是不是漲過頭了呢？U.S. Bank Private Client group 的首席投資長 Bill Northey 便說，單押寶上述這些題材，漲勢的確有些過了頭。

其他人則擔憂，長期利率的上揚，會成為 2017 年的問題，除非川普能達成所有他承諾的，但這並不容易。Sit Investment Associates 資深資產經理人 Bryce Doty 表示：「如果刺激政策真的帶來成長，那麼股市會沒事。但如果利率因為刺激的預期而上揚，情況就會有些不穩。」

CNNMoney 的恐懼＆貪婪指數從川普當選已來，就出現極度貪婪的信號。這與川普當選前的極度恐懼大不相同。而這種市場情緒的大幅轉變，意味著市場可能需要在 2017 年喘息一番，直到經濟穩固、企業獲利加速。

換句話說，投資人可能會將今年的收益獲利了結，直到情況更為明朗化。

Vested 首席經濟學家 Milton Ezrati 表示，國會可能無法以川普希望的速度通過經刺法案。他說，川普在政治上是個不確定性。此外，在川普的保護主義，沒有人會是贏家，也對美國的股市與經濟有害。