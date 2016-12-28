中國大陸江蘇省無錫市今天(28日)宣布，因為擔憂禽流感(bird flu)來襲，從29日起停止活禽交易市場。

根據無錫市政府的規定，從29日起關閉活禽交易批發市場，限制載運活禽車輛進入無錫市場，並且暫時禁止外來禽肉輸入無錫市。

無錫市隔壁的蘇州市已於25日宣布，在鄰近各省傳出人類感染禽流感病例後，為了大眾健康，決定暫停活禽交易市場。

中國大陸至今已公布7宗人類感染H7N9禽流感病例，其中2人已經因感染禽流感死亡，香港也在耶誕節公布1宗人類感染禽流感死亡病例。

無錫和蘇州都位於2,250平方公里的太湖旁，是候鳥遷徙極佳的暫時棲息地，且無錫與蘇州附近的中國大陸金融中心上海，上週也傳出1宗人類感染禽流感病例，因此讓無錫市政府提高對禽流感的警戒措施。