金屬中心加值鏈結產學合作 加速學界科技成果應用創三贏



(中央社訊息服務20161228 15:59:16)為搭起產學研鏈結的橋梁，推廣機械及材料產業成果，進而提升台灣產學合作的連結力，金屬中心在科技部支持下於今天在成功大學以【媒合逗陣來．多元成果Show】為主題舉辦成果發表暨專家媒合交流會，呈現今年計畫之多項成果亮點，並邀請相關領域專家與廠商進行一對一媒合活動，此外當天金屬中心亦邀請執行之各大學，如：交通大學、成功大學、中山大學、中興大學、高雄第一科技大學、屏東科技大學、台南大學、台北科技大學、長榮大學、義守大學、崑山科技大學、南台科技大學及正修科技大學等學校，共同成立機械材料學研聯盟，由金屬中心加值鏈結學界研發之成果，以協助產業界開發新產品與市場，促成三方達成創新產學研合作機制。



金屬中心執行長林秋豐表示，此次主要針對機械材料領域，導入技術或專利加值產學合作，同時也注入中心試作能量，協助開發雛型品、評估市場可行性、媒合跨校合作等，進而加速延續媒合量能。本次亦有多項亮點的產學媒合成果發表，如：金屬中心與成功大學合作，利用金屬中心「微藻破壁技術」與「低溫萃取技術」，以及成大之「微藻生產生質化學品技術」發展高值保健食品，目前已協助開發藻類萃取設備，並共同技轉擴散至廠商端開發保健食品，後續將推廣至產業化應用。



金屬中心執行科技部「運用法人鏈結產學合作計畫」，繼今年3月起陸續遴選學校執行科技部相關計畫之研發成果，進行技術整合、產品試作及法人加值等模式，完成輔導案源並衍生技轉案、新創等產業化效益，28日的活動邀請廠商、法人機構與南部大專院校，從不同角度，逐步建構各產業領域之互動交流，經由研究人員進行成果發表，讓與會廠商了解目前學研技術研發成果及應用廣度，冀望鏈結廠商、法人機構與大專院校能量，逐步建構各產業領域彼此間互動交流，並將亮點技術推向創新創業，進而達到產學研三贏的合作模式。



訊息來源：財團法人金屬工業研究發展中心



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/206667.aspx