北商大桃園校區 邀學生共創公共藝術



(中央社訊息服務20161228 15:45:36)國立臺北商業大學桃園校區公共藝術設置，請來專業團隊結合商業經營理念與藝術造型語彙，為百年商校設置系列作品，還舉辦創意競賽，廣邀全校師生及校友一齊參與創作分享，產生5件永久性公共藝術作品，定名「商藝滿庭」，成果令人驚豔。



其中最重要的大型戶外雕塑作品「飛耀百年」，發想自「雁行理論」的概念，跨越此具有百年歷史的商校與傳承榮耀，作品基礎∞象徵「無窮」同時呈現出百年的視覺意象，象徵百年商校教育傳承與永續經營。「捕捉美夢」則是甄選自學生們的創意，以現代的手法表現捕夢網新造型，象徵學子們將捕捉的美夢實現。「醞」炫彩玻璃此光雕的作品以科技媒材與玻璃的結合，隱喻年輕學子在此傳承百年商業教育，累積能量、蓄勢待發。



值得一提的是，作品「設計思路」圖樣由同學參賽徵選，拼貼也是由同學親自參與實作，商創系二技一甲林彥登同學也參與這次設計跟製作，他說這是他第一次參與公共藝術創作，體會到設計面與施工製作上有極大的不同挑戰，也需要不斷克服困難，才能把作品美好的一面呈現出來，受益良多！另外，林同學也表示他個人最喜歡的作品就是佇立在圖書館正前方的「飛耀百年」作品。兩環相扣的流利線條刻畫出代表北商邁入百年的一世紀，更象徵代領著全體北商人邁向第二個百年！



北商大校方表示，公共藝術作品呈現多元的形式與面貌，激發無限想像空間，這起計畫最大效益是激發學生創意藝術創作，藉由創意藝術教育的引導，增益學生裝置藝術相關領域的教學成效。



訊息來源：國立台北商業大學



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