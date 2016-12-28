(中央社訊息服務20161228 15:44:54)農委會表示，因氣候變化早晚溫差大，造成禽場端供應不順，加上冬季火鍋消費增加，雞蛋需求量大，是此波蛋價上漲主要原因，與該會推動雞蛋使用一次性包材新政策上路無關。



時序節氣入冬 雞蛋需求增加 為近期蛋價上漲之主因農委會說明，目前雞蛋產地價格自12月6日起每台斤為22.5元，與上個月(11月)平均產地價格每台斤27.8元比較，跌幅19％，故蛋農採取自主調節減產；加上入冬後，氣候變化，早晚溫差大，影響母雞產蛋性能，致整體雞蛋供應不順，造成雞蛋批發價格自每台斤30元漲至33元。



持續密切監控產銷穩定供需農委會強調，有鑑於雞蛋為民生必需品，且冬季為消費旺季，該會將持續監控產銷，並協調產業增加休產蛋雞恢復生產，以穩定產銷秩序與價格。



訊息來源：行政院農業委員會