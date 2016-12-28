葡萄王董事長曾盛麟召開重大訊息記者會中央社 (2016-12-28 16:50)
葡萄王引發竄改效期事件，今天召開重大訊息，葡萄王董事長曾盛麟指出該事件純粹因家族人士接班引發不滿，他向消費者保證，自己2014年11月6日接班以後的產品絕無問題。中央社記者韓婷婷攝 105年12月28日
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上一則：施振榮年底卸任國藝會董事長
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