施振榮年底卸任國藝會董事長中央社 (2016-12-28 16:50)
宏硍偎帠郈鴗H施振榮年底將卸下國家文化藝術基金會董事長職務，他28日舉辦卸任媒體茶敘時感性表示，這趟意外旅程讓他依依不捨，也期待交棒後，國藝會面對未來挑戰能繼續傳承與突破。中央社記者吳家豪攝 105年12月28日
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