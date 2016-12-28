宏硍偎帠郈鴗H施振榮年底將卸下國家文化藝術基金會董事長職務，他28日舉辦卸任媒體茶敘時感性表示，這趟意外旅程讓他依依不捨，也期待交棒後，國藝會面對未來挑戰能繼續傳承與突破。中央社記者吳家豪攝 105年12月28日