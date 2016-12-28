一天有24小時，總共8萬6400秒，不過台北天文館28日表示，12月31日將有8萬6401秒，多出來的一秒稱為「閏秒」，台灣因為時差，閏秒落在2017年1月1日上午7時59分60秒（圖），跨年不受影響，但英國以西跨年倒數就得多數1秒。（台北市立天文館提供）中央社記者顧荃傳真 105年12月28日