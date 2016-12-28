將農地還給農用中央社 (2016-12-28 16:50)
台東池上金城武樹爆紅，停車場有如雨後春筍般冒出來。台東縣政府開罰，5家業者陸續停止營業，將農地還給農用。中央社記者盧太城台東攝 105年12月28日
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