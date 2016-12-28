葡萄王：家族惡意抹黑 與事實不符中央社 (2016-12-28 16:50)
有週刊媒體報導，葡萄王集團竟將過期產品回收改標及改瓶裝後再上架的醜聞，葡萄王董事長曾盛麟（右）、葡眾董事長曾張月（左）28日在台灣證券交易所舉行說明記者會表示，近來有不肖人士散播公司不實訊息，經查為家族內部人員惡意抹黑，與事實不符，深感痛心。中央社記者裴禛攝 105年12月28日
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