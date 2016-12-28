綠電認購沒有空窗期 李世光核定明年續辦中央社 (2016-12-28 16:33)
（中央社記者黃巧雯台北28日電）經濟部能源局試辦綠電認購制度確定明年仍將實施，經濟部長李世光近日已核定，明年每度綠電附加費率仍將維持新台幣1.06元，力拚明年認購戶數達1萬戶。
自願性綠色電價制度試辦計畫推動至今，邁入第3年，今年底屆期，經濟部統計，3年來認購量與戶數從103年下半年僅有434.5萬度的認購量、531戶的認購戶數，截至到目前為止，今年認購量已達到2億7000餘萬度、7155戶的認購戶數，無論是綠電認購度數、認購戶數都推動認購綠電初期大幅成長。
儘管日前立法院已初審通過電業法修法草案，但因自願性綠色電價制度試辦計畫年底將到期，為讓民眾在過渡期間能繼續認購綠電，經濟部能源局副局長陳玲慧表示，李世光近日已核定，在電業法修正草案通過前，將先以原本購買綠電方案繼續進行銜接，不會出現空窗期，近日將發布新聞稿宣布。
陳玲慧指出，未來電業法子法訂定完成後，綠電認購制度可能會有另外一套作法，「就會放到制度裡面去」，她強調目前是過渡期間的銜接方案，將延續過去3年的做法。
陳玲慧表示，明年每度綠電附加費率仍將維持1.06元，目標明年認購戶數1萬戶，較今年目標4000戶，一口氣大增1.5倍。1051228
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