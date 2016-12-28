（中央社記者林宏翰苗栗28日電）中華職棒人氣王「恰恰」彭政閔果然名不虛傳，難得下場揮桿打高爾夫，沒有觀眾的時候打不好，一有媒體在場，馬上火力全開，被同組的球友猛虧。



頂著12度低溫、天空還飄著雨，中華職棒球員工會主辦的高爾夫公益賽今天在苗栗的全國花園鄉村俱樂部舉行，彭政閔等球星與贊助商、捐款1萬元以上的球友一同下場揮桿。



彭政閔平常少有機會打高爾夫，今天難得打球就遇到低溫飄雨的艱難氣候，不過為了公益募款，恰恰「撩落去」，打到褲管、鞋子全濕，還親自掏腰包捐錢。



同組球友看到媒體車到訪，也感受到中職人氣王的魅力，有人大喊「恰恰你的球迷來了」，還有球友猛虧「剛剛打的有夠爛，現在觀眾來了，又打得超級棒」。



彭政閔說，真的很少打，又遇到下雨天，揮桿的時候手一滑，整個球桿脫手而出，自己都嚇一跳。



恰恰不是今天唯一發生「甩桿」的職棒球星，高志綱在16洞時更「悲劇」，新買的球桿第一次啟用，脫手甩下山谷，1萬多元的球桿飛了，再也撿不回來了。



不習慣的除了天候、球技，彭政閔在幅員廣闊的高球場一時尿急，也得趕緊樹叢解手。1051228