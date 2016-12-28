向地院遞狀告洪秀柱？ 藍中常委澄清是為保存會議紀錄NOWnews今日新聞 (2016-12-28 15:58)
中國國民黨日前有4分之3中常委缺席中常會的情況下，通過明年包括黨主席及黨代表在內等4項黨職選務變革，引發爭議。對此，中常委姚江臨等人先前委託律師向台北地方法院遞狀，向國民黨中央及黨主席洪秀柱提起民事訴訟而引起關注。對此，姚江臨今（28）日強調自己沒有惡意，並且只是向法院申請保存前一次會議紀錄，不是要告任何人。
國民黨今日舉行中常會，再度對此案進行討論，並罕見地全程開放媒體參觀，而《NOWnews新聞》也全程直播。
姚江臨針對向台北地院遞狀一事做說明，他強調自己沒有惡意，且只是向法院申請保存前一次會議紀錄，不是要告任何人。他也引用國民黨《央常務委員會議規範》第6條規定「本會會議以主席、副主席及中央常務過半後為法定人數」表示，自己不敢說會議無效，但是以相關規範來說決議絕對是無效的。
姚江臨強調，自己也是很無奈地提出這個訴訟，但也承諾若今日下午中常會中能有結論，就會馬上撤告。至於外界批評他很「硬」的說法，他則回應，「今天如果很硬的話我就告刑事，今天就是有所暫緩，才會循民事途徑，保存這個會議紀錄而已。」
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