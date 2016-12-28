▲國民黨中常委姚江臨不滿黨中央的選務變革計畫未經中常會討論就先對外公布，在中常會開始後就離席抗議。（圖／記者葉滕騏攝,2016.12.21）

中國國民黨日前有4分之3中常委缺席中常會的情況下，通過明年包括黨主席及黨代表在內等4項黨職選務變革，引發爭議。對此，中常委姚江臨等人先前委託律師向台北地方法院遞狀，向國民黨中央及黨主席洪秀柱提起民事訴訟而引起關注。對此，姚江臨今（28）日強調自己沒有惡意，並且只是向法院申請保存前一次會議紀錄，不是要告任何人。

國民黨今日舉行中常會，再度對此案進行討論，並罕見地全程開放媒體參觀，而《NOWnews新聞》也全程直播。

姚江臨針對向台北地院遞狀一事做說明，他強調自己沒有惡意，且只是向法院申請保存前一次會議紀錄，不是要告任何人。他也引用國民黨《央常務委員會議規範》第6條規定「本會會議以主席、副主席及中央常務過半後為法定人數」表示，自己不敢說會議無效，但是以相關規範來說決議絕對是無效的。

姚江臨強調，自己也是很無奈地提出這個訴訟，但也承諾若今日下午中常會中能有結論，就會馬上撤告。至於外界批評他很「硬」的說法，他則回應，「今天如果很硬的話我就告刑事，今天就是有所暫緩，才會循民事途徑，保存這個會議紀錄而已。」