農地農用 金城武樹附近稻田禁設停車場中央社 (2016-12-28 16:15)
（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東池上金城武樹爆紅，停車場有如雨後春筍般冒出來。台東縣政府開罰，5家業者陸續停止營業，將農地還給農用。
台東池上鄉伯朗大道、金城武樹、天堂路等景點爆紅，例假日湧入車潮、人潮，當地農田「種車比種稻」好賺，許多農地變成停車場。
有民眾向台東縣政府檢舉，農地當停車場為違反「農地農用」規定，台東縣政府日前向5家業者開罰，因無轉圜餘地，5家業者已將地上物撤離。
台東縣政府地政處長江清華表示，5家自行車出租業者使用的農地是特定農業區的農牧用地，屬優良農田，已依各家面積開罰新台幣6到10萬元罰緩，並限期在年底前撤離所有地上物，恢復耕作，而目前5家業者已搬離。
池上鄉自行車自治協會會長邱遠東表示，已撤離地上物的5家業者農地，加起來近1公頃農地，約可停放500輛以上車輛，對元旦連續假期的車潮很傷腦筋。
池上鄉長張堯城表示，5家業者有的縮小規模，改在自家曬穀場或建地經營，也有業者轉移陣地，到離文化景觀區較近、停車位多的台東縣客家文化園區，至於未來人潮眾多時的停車問題，還要再想辦法。1051228
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