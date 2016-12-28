中華職棒／結束27年綠色元素 獅隊嶄新LOGO將推出NOWnews今日新聞 (2016-12-28 16:08)
統一獅隊1月8日開始進行春訓典禮，不過最受球迷注意的是，傳統的27年以來綠色標誌可能會消失在企業識別(CI)當中，改以白、橘、黑三色為主。
獅隊今年在推出「HERO」英雄主題球衣後，就大獲好評，這也反映在球衣銷售上，加上明年獅隊也換了新總教練黃甘霖，整體大改造，也要以Lions為主推出相關商品。
統一獅隊過去在中職元年就以綠色球衣起家，一直到現在，不過現在可能會轉往巨人、金鶯隊的配色。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
SUPER 羽球．RSL 羽球．碳纖維 羽球．nano 羽球．explorer 羽球．國際 羽球．羽球網．costco 羽球．維尼 羽球．小禮堂 羽球．李寧 羽球拍．3m 羽球．勝利 羽球拍．kawasaki 羽球拍．羽球網架．羽球組．羽球拍袋．可攜式 羽球網架．SASAKI 羽球．YONEX 羽球．MIZUNO 羽球．kawasaki 碳纖維 羽球．kawasaki 羽球．victor 羽球拍．羽球 短褲．JOEREX 羽球．ROCKET 羽球．adidas 羽球．4M 羽球．NEWANGLE 羽球
C羅霸氣獲獎感言:黑我的時候拿出證據行不行？【北京新浪網】
名帥新書繼續爆料:NBA球員普遍都存在禁藥問題【北京新浪網】
10大妙招助你告別騎術低潮 早日擺脫瓶頸期的陰霾【北京新浪網】
金立「打入」手機高端市場 2017中國品質崛起【北京新浪網】
小威談性別歧視：我要是男性早就被認為是最偉大【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》