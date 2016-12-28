統一獅隊1月8日開始進行春訓典禮，不過最受球迷注意的是，傳統的27年以來綠色標誌可能會消失在企業識別(CI)當中，改以白、橘、黑三色為主。

獅隊今年在推出「HERO」英雄主題球衣後，就大獲好評，這也反映在球衣銷售上，加上明年獅隊也換了新總教練黃甘霖，整體大改造，也要以Lions為主推出相關商品。

統一獅隊過去在中職元年就以綠色球衣起家，一直到現在，不過現在可能會轉往巨人、金鶯隊的配色。