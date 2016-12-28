黨主席擬提前選引發國民黨內風暴 洪秀柱兩度道歉中廣新聞網 (2016-12-28 16:10)
國民黨上個星期在沒有經過中常會討論之下，決定提前舉行黨主席選舉，並且將黃復興黨部代表，併入一般黨代表，引發黨內風暴，甚至有中常委聲稱要具狀控告黨主席洪秀柱。洪秀柱先是在昨天晚間，在臉書拿掉假髮，以素顏面對網友，表示要「透一口氣」，跟大家談心致歉。今天下午，國民黨開中常會，全程開放媒體採訪，洪秀柱再度在會中，「向大家與支持者道歉」，她說，最近黨內的一些紛擾，很抱歉讓大家煩惱了。
洪秀柱昨天晚間上傳到官方臉書的影片，拿掉假髮，也沒有化菕C她說，這主要是為了想「透透氣」。洪秀柱澄清說，對於大家所擔憂的黨主席提前選舉，目前都還是在草案討論階段，草案絕對必須要經過中常會討論，才能夠定案，「真的沒有所謂的先斬後奏」。
而在今天下午的國民黨中常會中，洪秀柱親自主持，會前再次道歉。她表示，目前國民黨內面臨多項嚴峻挑戰，若不開創新局，就沒有明天。黨中央絕對會以最誠懇的態度，加強溝通，多聽意見、多凝聚共識，對黨才有好處。
洪秀柱也說，黨內可以有歧見與不同聲音，但中常委有什麼話，至少「要回家來談、回家來溝通意見」，多多溝通，才不會產生誤會，與不必要的隔閡。
關鍵字：
上一則：中埔瑞豐社區荒地變綠地
下一則：施蜜娜新書 沒臉的人（1）
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Ed Hardy 後背包．dora 背包．AM 背包．明治 背包．adidas 後背包．Grandos 背包．Kids 斜背包．LONGCHAMP 後背包．tumi 背包．sporty 背包．ipad 背包．bartack 背包．KATE 背包．GIOTTO 背包．yeti 後背包．DF 背包．後背包 puma．Samsonite 後背包．Bear 背包．側背包包．Outdoor 後背包．JUMBO 背包．先鋒 背包．Ella 背包．Milano 背包．sierra 背包．Micro 背包．NIKE 後背包．okiedog 背包．Diana 後背包
年金方案出爐 軍公教團體：反抗到底【中央社】
年金改革/沈富雄:靠年金改革拉抬民調不易【中央網路報】
國旅卡新制8千元限用國內團旅 葉宜津：回歸國旅初衷【NOWnews今日新聞】
KMT/中評分析：國民黨再內鬥下去，離站起來之日愈遠【中央網路報】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》