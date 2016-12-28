國民黨上個星期在沒有經過中常會討論之下，決定提前舉行黨主席選舉，並且將黃復興黨部代表，併入一般黨代表，引發黨內風暴，甚至有中常委聲稱要具狀控告黨主席洪秀柱。洪秀柱先是在昨天晚間，在臉書拿掉假髮，以素顏面對網友，表示要「透一口氣」，跟大家談心致歉。今天下午，國民黨開中常會，全程開放媒體採訪，洪秀柱再度在會中，「向大家與支持者道歉」，她說，最近黨內的一些紛擾，很抱歉讓大家煩惱了。



洪秀柱昨天晚間上傳到官方臉書的影片，拿掉假髮，也沒有化菕C她說，這主要是為了想「透透氣」。洪秀柱澄清說，對於大家所擔憂的黨主席提前選舉，目前都還是在草案討論階段，草案絕對必須要經過中常會討論，才能夠定案，「真的沒有所謂的先斬後奏」。



而在今天下午的國民黨中常會中，洪秀柱親自主持，會前再次道歉。她表示，目前國民黨內面臨多項嚴峻挑戰，若不開創新局，就沒有明天。黨中央絕對會以最誠懇的態度，加強溝通，多聽意見、多凝聚共識，對黨才有好處。



洪秀柱也說，黨內可以有歧見與不同聲音，但中常委有什麼話，至少「要回家來談、回家來溝通意見」，多多溝通，才不會產生誤會，與不必要的隔閡。



